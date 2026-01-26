MENÜ
  Überschlagener Pkw, umgekippter Bus und drei schwer verletzte Personen: Feuerwehren Callenberg und Waldenburg üben Zusammenarbeit

Hohenstein-Ernstthal
Überschlagener Pkw, umgekippter Bus und drei schwer verletzte Personen: Feuerwehren Callenberg und Waldenburg üben Zusammenarbeit
Von Cristina Zehrfeld
40 Kameraden und acht Fahrzeuge von drei Wehren hatten am Freitag eine gemeinsame Einsatzübung in Langenchursdorf.

Die Ortsfeuerwehren Langenberg-Meinsdorf, Langenchursdorf und die Stadtfeuerwehr Waldenburg waren am Freitag, genau 17.12 Uhr, zur Agrargenossenschaft in Langenchursdorf gerufen worden. Sie wurden mit einem Szenario konfrontiert, bei dem ein Pkw und ein Linienbus kollidiert waren. Schnell wurde klar: Es handelte sich um eine geplante...
