Unbekannte beschädigen mutwillig Auto in Bernsdorf

Ein abgestellter VW Polo wurde übel zugerichtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben sich zu Ostern brutal an einem geparkten VW Polo in Bernsdorf ausgetobt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zerkratzten sie den Lack, schlugen diverse Dellen in die Karosserie des Fahrzeugs, brachen den Heckscheibenwischer ab und beschädigten außerdem noch ein Rücklicht. Damit richteten sie einen Schaden von rund 5000 Euro...