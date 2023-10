Unbekannte brechen in Lauben in St. Egidien und Glauchau ein

Einen Fernseher mit 1,60 Meter Bildschirmdiagonale stahlen Unbekannte in St. Egidien. In Glauchau kamen Werkzeug und eine Musikbox weg.

St. Egidien/Glauchau.

Die Beamten des Glauchauer Polizeireviers ermitteln derzeit zu drei Einbrüchen in Gartenlauben und Garagen. Laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion stahlen unbekannte Täter in den vergangenen zehn Tagen aus einer Gartenlaube an der Bahnhofstraße in St. Egidien einen 65-Zoll-Fernseher im Wert von 800 Euro und hinterließen einen Sachschaden von rund 150 Euro. Am Erlensteig in Glauchau stahlen Einbrecher aus einer Gartenlaube einen Winkelschleifer der Marke Bosch Professional, eine Bose-Musikbox sowie eine Werkzeugkiste im Wert von rund 200 Euro. In Lichtenstein brachen Unbekannte an der Michelner Straße in den vergangenen drei Tagen mehrere Garagen auf. Ob etwas fehlt, wird noch geprüft. (kru)