Unbekannte werfen Stein durch Fensterscheibe in St. Egidien

Sachschaden an einem Firmengebäude: An der Buchenstraße im Gewerbegebiet wurde eine Scheibe eingeschlagen.

St. Egidien.

Ein Vorfall im Gewerbegebiet Achat/Auersberg in St. Egidien beschäftigt seit Dienstag die Beamten des Glauchauer Polizeireviers. Wie die Pressesprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, wurde an einem Firmengebäude eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Zwischen Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr und Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr verursachten die bislang unbekannten Täter den Schaden an dem Gebäude an der Buchenstraße. Die beschädigte Scheibe zu ersetzen wird circa 1000 Euro kosten. Die Polizei in Glauchau ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Glauchau zu melden. (kru) Zeugentelefon 03763 640