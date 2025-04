Unbekannte zerkratzen Pkw in Hohenstein-Ernstthal

Der graue Citroen wurde zwischen Samstagabend und Montagvormittag in der Fritz-Heckert-Siedlung beschädigt.

Hohenstein-Ernstthal.

In Hohenstein-Ernstthal haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines grauen Pkw der Marke Citroen zerkratzt, der in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 9.40 Uhr, in der Fritz-Heckert-Siedlung abgestellt war. Wie Sprecherin Christina Friedrich von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag weiter mitteilte, werden die Kosten für die Reparatur des entstandenen Schadens auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die bemerkt haben, wie sich jemand an dem Citroen zu schaffen machte. Solche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 03763 640 dem Polizeirevier Glauchau zu schildern. (mib)