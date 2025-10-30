Unfall am Viadukt in St. Egidien: 81-jähriger Radfahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Platanenstraße. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen zum Unfallhergang. Was bisher bekannt ist.

St. Egidien. Schwere Verletzungen hat ein 81-jähriger Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall auf der Platanenstraße in St. Egidien erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Rentner zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe der dortigen Baustellenampel – kurz vor dem Viadukt. Der Radfahrer, der aus Richtung Lichtenstein kam, stürzte aus ungeklärter Ursache.

Da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer zur Unfallzeit auf der Platanenstraße unterwegs war und Angaben machen kann, soll sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 03765 500 melden. (hof)