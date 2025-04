Unfall auf der B 173 in Oberlungwitz: Kia muss abgeschleppt werden

Der Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag ereignet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 5000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden nach einem Auffahrunfall auf der Hofer Straße in Oberlungwitz beziffert. Dabei handelt es sich um die B 173. Am Donnerstagnachmittag musste ein VW, der in Richtung Chemnitz unterwegs war, im Bereich der Kreuzung zur Limbacher Straße anhalten. Eine 20-jährige Kia-Fahrerin, die hinter ihm unterwegs war,...