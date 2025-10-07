Unfall bei A4-Abfahrt in Hohenstein-Ernstthal: Auto nur noch abschleppreif

Offenbar zu schnell für die nasse Fahrbahn: 48-Jährige verliert Kontrolle über ihren Chevrolet.

Beim Abfahren von der Autobahn A 4 in Hohenstein-Ernstthal hat eine Frau am Montagmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Nach Angaben von Polizeisprecher Sebastian Schmidt war die 48-Jährige mit ihrem Chevrolet gegen 12.50 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Beim Abfahren an der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal...