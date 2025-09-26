Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Drei Verletzte und zwei abschleppreife Autos

Hohenstein-Ernstthal
Die Straße „Am Bahnhof“ war am Donnerstagabend mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Sachschaden: 11.000 Euro. Klarheit gibt es für die Polizei zur Unfallursache. Was ist passiert?
Auf rund 11.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Straße „Am Bahnhof“ in Hohenstein-Ernstthal geschätzt. Ein 48-jähriger VW-Passat-Fahrer, der aus Richtung Goldbachstraße kam, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo eines...
