Nach dem Unfall war die Straße in Hohenstein-Ernstthal mehr als zwei Stunden voll gesperrt.
Nach dem Unfall war die Straße in Hohenstein-Ernstthal mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Drei Verletzte und zwei abschleppreife Autos
Redakteur
Von Holger Frenzel





Die Straße „Am Bahnhof“ war am Donnerstagabend mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Sachschaden: 11.000 Euro. Klarheit gibt es für die Polizei zur Unfallursache. Was ist passiert?

Auf rund 11.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Straße „Am Bahnhof“ in Hohenstein-Ernstthal geschätzt. Ein 48-jähriger VW-Passat-Fahrer, der aus Richtung Goldbachstraße kam, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo eines...
