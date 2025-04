Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Sperrung am Badberg

Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.

Zwei Feuerwehr-Fahrzeuge, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstagnachmittag zu einem Unfall am Badberg in Hohenstein-Ernstthal aus. Gegen 16.50 Uhr war dort ein Pkw auf einen anderen aufgefahren, die Unfallstelle wurde kurzzeitig voll gesperrt. Eine Frau wurde nach ersten Angaben zwar vom Rettungsdienst untersucht, musste nach ambulanter...