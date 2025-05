Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Suzuki kollidiert mit Laster

Zwischen Bahnbrücke und Ampel hat es am Donnerstagnachmittag eine Kollision gegeben. Eine 79-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Was bisher bekannt ist.

Rund 6000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Person sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstag in Hohenstein-Ernstthal. Die Unglücksstelle befindet sich kurz vor der Kreuzung von Am Bahnhof/Zeisigstraße - zwischen Bahnbrücke und Ampel. Dort wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin von der Straße Am...