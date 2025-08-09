Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Freitag kam es in Wüstenbrand zu einem Unfall.
Am Freitag kam es in Wüstenbrand zu einem Unfall. Bild: Stefan Puchner/dpa
Am Freitag kam es in Wüstenbrand zu einem Unfall.
Am Freitag kam es in Wüstenbrand zu einem Unfall. Bild: Stefan Puchner/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Unfall in Wüstenbrand: Zwei Menschen werden bei Zusammenstoß leicht verletzt
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

Bei einem Unfall in Wüstenbrand sind am Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich an einer Einmündung des Hohenstein-Ernstthaler Ortsteils ereignet, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge sei ein 25-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 10.20 Uhr die Bahnhofsstraße entlang gefahren. Als er nach links auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
1 min.
Radfahrer gerät in Glauchau in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer
Am Freitag ist in Glauchau ein Radfahrer in den Gegenverkehr geraten.
Am Freitag ist ein Fahrradfahrer in Glauchau bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Sabrina Seifert
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
30.07.2025
2 min.
Dreieinhalb Stunden Vollsperrung der A 4 bei Wüstenbrand wegen eines Unfalls
Ein Verkehrsunfall auf der A 4 zog am Mittwochvormittag eine Sperrung bei Wüstenbrand nach sich.
Nach einem Verkehrsunfall war die Autobahn 4 bei Wüstenbrand in Richtung Dresden voll gesperrt.
Cristina Zehrfeld
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel