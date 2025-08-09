Unfall in Wüstenbrand: Zwei Menschen werden bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hohenstein-Ernstthal
Im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit zwei Verletzten.
Bei einem Unfall in Wüstenbrand sind am Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich an einer Einmündung des Hohenstein-Ernstthaler Ortsteils ereignet, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge sei ein 25-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 10.20 Uhr die Bahnhofsstraße entlang gefahren. Als er nach links auf die...
