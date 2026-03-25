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Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde.
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde. Foto: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde.
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall vor Heinrichsort: 22-jähriger Mann wird schwer verletzt
Von Bernd Appel, Holger Frenzel
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Ein Renault war erst gegen einen Baum gefahren und dann in den Gegenverkehr geraten. Die Feuerwehr war mit hydraulischem Rettungsgerät im Einsatz. Die Polizei spricht über die Unfallursache.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag vor dem Ortseingang Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein gekommen. Ein Richtung Heinrichsort fahrender Renault Clio kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
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Erschienen am: 25.03.2026 | 16:56 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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