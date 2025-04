Unfall vor Lichtensteiner Miniwelt: Renault knipst Ampel aus

Zur Unfallursache gibt es konkrete Anhaltspunkte.

An der Ampelkreuzung der B 173 bei Lichtenstein, am Abzweig Richtung Miniwelt, hat es am Dienstagvormittag heftig gekracht: Ein Renault rammte gegen 9.30 Uhr einen der beiden kleinen Maste der dort installierten Fußgängerampel und brachte diesen zu Fall. Am Steuer saß ein 52-Jähriger – er kam aus Richtung Zwickau. Beide Airbags des Renault...