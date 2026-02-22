MENÜ
Maurice Meyer, der Kronkorken per Traktor geliefert hatte, beim Verladen des Sammelgutes.
Maurice Meyer, der Kronkorken per Traktor geliefert hatte, beim Verladen des Sammelgutes.
Hohenstein-Ernstthal
Unfassbares Ergebnis einer Benefizaktion: Hermsdorfer Faschingsfans sammeln 6 Millionen Kronkorken
Von Markus Pfeifer
Nach einem Jahr des Sammelns sind die riesigen Säcke am Wochenende gewogen worden. 12 Tonnen kamen zusammen. Wie haben die Sammler das geschafft?

Rund 30 Kubikmeter fasst der riesige rote Container, der am Ende randvoll mit Kronkorken von Bierflaschen und anderen Getränken war. Da überrascht es nicht, dass beim Befüllen am Wochenende Geduld gefragt war. Der Oberlungwitzer Metallrecycler René Hofmann wuchtete die in großen Säcken angelieferten Getränkeverschlüsse zunächst auf die...
