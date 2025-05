Uraufführung in Hohenstein-Ernstthal: Junge Komponisten stellen Orgelwerke in der Christophorikirche vor

Zum 100-jährigen Jubiläum der Jehmlich-Orgel wird am Sonntag etwas nie Gehörtes geboten: Drei junge Komponisten führen eigene Werke auf.

Ein besonderes Orgelkonzert ist am Sonntag in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Kantor Willy Wagner hat mit Friedrich Sacher (Coswig) und Robin Gaede (Dresden) zwei weitere junge Kirchenmusiker eingeladen. Alle drei Musiker sind nicht nur Interpreten. Sie komponieren auch. Am Sonntag stellen sie Werke vor, die sie explizit...