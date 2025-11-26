Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tino Taubert und Vivienne Leis haben es mit ihrer Hochzeitskapelle Reichenbach ins US-amerikanische Fernsehen geschafft.
Tino Taubert und Vivienne Leis haben es mit ihrer Hochzeitskapelle Reichenbach ins US-amerikanische Fernsehen geschafft. Bild: Andreas Kretschel
Im Jahr 2013 (Foto) haben Vivienne Leis und Tino Taubert noch an ihrem Traum von der Hochzeitskapelle gearbeitet. 2018 wurde sie eingeweiht.
Im Jahr 2013 (Foto) haben Vivienne Leis und Tino Taubert noch an ihrem Traum von der Hochzeitskapelle gearbeitet. 2018 wurde sie eingeweiht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der Hochzeitskapelle wurde am Montag beim Public Viewing vor Ort gefeiert.
Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der Hochzeitskapelle wurde am Montag beim Public Viewing vor Ort gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Tino Taubert und Vivienne Leis haben es mit ihrer Hochzeitskapelle Reichenbach ins US-amerikanische Fernsehen geschafft.
Tino Taubert und Vivienne Leis haben es mit ihrer Hochzeitskapelle Reichenbach ins US-amerikanische Fernsehen geschafft. Bild: Andreas Kretschel
Im Jahr 2013 (Foto) haben Vivienne Leis und Tino Taubert noch an ihrem Traum von der Hochzeitskapelle gearbeitet. 2018 wurde sie eingeweiht.
Im Jahr 2013 (Foto) haben Vivienne Leis und Tino Taubert noch an ihrem Traum von der Hochzeitskapelle gearbeitet. 2018 wurde sie eingeweiht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der Hochzeitskapelle wurde am Montag beim Public Viewing vor Ort gefeiert.
Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der Hochzeitskapelle wurde am Montag beim Public Viewing vor Ort gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
US-amerikanisches Fernsehen erobert: Reichenbacher Hochzeitskapelle in der Serie „Wild Wild Wedding“
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Derzeit sieht die ganze Welt, wie in Reichenbach geheiratet wird: Die Hochzeitskapelle ist Protagonist der TLC-Serie „Wild Wild Wedding“. Wie ist es dazu gekommen?

Mehr Drama geht kaum: Ein Brautpaar, das sich am Tag vor der Trauung einen schweren Sonnenbrand zuzieht. Ein Brautkleid, das mit Wimpernkleber am Rücken befestigt wird. Und eine Braut, die zehn Minuten vorm Termin in die Kirche stürmen will, weil sie befürchtet zu spät zu kommen. Solche Momente gab es am Montag bei der dritten Folge der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
14.02.2025
5 min.
Der schönste Ort zum Heiraten in Westsachsen: Leser-Favorit liegt auch bei Brautpaaren ganz vorn
Seit der Eröffnung im November 2017 sind in der Hochzeitskapelle Callenberg für Brautpaare aus ganz Deutschland ganzjährig Eheschließungen durch einen Standesbeamten des zuständigen Standesamtes Hohenstein-Ernstthal möglich.
Verliebt, verlobt, verheiratet. Wer denkt am Valentinstag nicht ans Ja-Wort. Und was ist der ideale Ort dafür? Wir wollten von Ihnen wissen: Wo sind die beliebtesten Hochzeitslocations in Westsachsen?
Thomas Croy
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
02.05.2023
3 min.
Fahrzeuge gezielt beschädigt: Wer wollte den Betreibern der Hochzeitskapelle in Callenberg eins auswischen?
Tino Taubert steht vor dem zerkratzten Volkswagen Phaeton.
Bisher unbekannte Täter haben den Lack zerkratzt und zwei Reifen zerstochen. Die Macher hinter der Eventlocation setzen eine Belohnung aus. Und hoffen auf einen Ermittlungserfolg der Polizei, die DNA-Spuren sichern konnte. Was bisher zu den Vorfällen am langen Wochenende bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel