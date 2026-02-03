Vereinbarung: Sachsen schenkt St. Egidien ein Stück Radweg

Der Weg führt schon jetzt Richtung Niederlungwitz und soll ausgebaut werden. Ein Drittel liegt auf der Flur der Gemeinde, zwei Drittel auf Glauchauer Gebiet. Über das Projekt wird seit vielen Jahren diskutiert.

In der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und St. Egidien ist alles bis ins Kleinste geregelt: Weil beim Bau des Radwegs in Richtung Niederlungwitz ein Baum mit Spechthöhle gefällt wird, sind beispielsweise drei Nisthöhlen als Ausweichquartier „in unmittelbarer Nähe zum gefällten Baum“ aufzuhängen. Der Durchmesser der... In der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und St. Egidien ist alles bis ins Kleinste geregelt: Weil beim Bau des Radwegs in Richtung Niederlungwitz ein Baum mit Spechthöhle gefällt wird, sind beispielsweise drei Nisthöhlen als Ausweichquartier „in unmittelbarer Nähe zum gefällten Baum“ aufzuhängen. Der Durchmesser der...