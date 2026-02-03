MENÜ
Der neue Geh- und Radweg soll auf der Trasse des Flusserlebnispfades entstehen, der nach dem Hochwasser 2002 entlang des Lungwitzbachs angelegt wurde.
Der neue Geh- und Radweg soll auf der Trasse des Flusserlebnispfades entstehen, der nach dem Hochwasser 2002 entlang des Lungwitzbachs angelegt wurde. Bild: Andreas Kretschel
Solche Schautafeln informieren am Erlebnispfad über die Bedeutung von Fließgewässern für die Natur.
Solche Schautafeln informieren am Erlebnispfad über die Bedeutung von Fließgewässern für die Natur. Bild: Andreas Kretschel
Der Flusslehrpfad ist mit dem Rundweg Rümpfwald verbunden, schon jetzt sind hier etliche Radfahrer und Wanderer unterwegs.
Der Flusslehrpfad ist mit dem Rundweg Rümpfwald verbunden, schon jetzt sind hier etliche Radfahrer und Wanderer unterwegs. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vereinbarung: Sachsen schenkt St. Egidien ein Stück Radweg
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Weg führt schon jetzt Richtung Niederlungwitz und soll ausgebaut werden. Ein Drittel liegt auf der Flur der Gemeinde, zwei Drittel auf Glauchauer Gebiet. Über das Projekt wird seit vielen Jahren diskutiert.

In der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und St. Egidien ist alles bis ins Kleinste geregelt: Weil beim Bau des Radwegs in Richtung Niederlungwitz ein Baum mit Spechthöhle gefällt wird, sind beispielsweise drei Nisthöhlen als Ausweichquartier „in unmittelbarer Nähe zum gefällten Baum“ aufzuhängen. Der Durchmesser der...
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
