„Verkehrsschild volles Rohr umgesemmelt“: Unfallfahrer wollte in St. Egidien angeblich Polizisten bestechen

Ein sturzbetrunkener Chemnitzer senste mit seinem Mercedes in St. Egidien ein Verkehrsschild um, ergriff dann die Flucht und soll den Beamten, die ihn erwischten, 50.000 Euro angeboten haben.

Es war eine irre Fahrt am 14. Februar 2024: Ein Mercedesfahrer kurvte gegen 8 Uhr mit fast zwei Promille Blutalkohol und hohem Tempo über Staats- und Bundesstraßen in St. Egidien und Lichtenstein. An der Kreuzung vor dem Auersberg-Center hat er dabei ein Verkehrsschild „volles Rohr umgesemmelt“, wie es ein Polizist am Dienstag im Zeugenstand...