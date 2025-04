Vermummt und bewaffnet: Einsatz auf der Südstraße in Hohenstein-Ernstthal

Ein Polizeieinsatz hat am späten Montagvormittag in Hohenstein-Ernstthal für Aufsehen gesorgt. Gerüchte schießen ins Kraut. Was sagt die Polizei?

Vermummte und bewaffnete Einsatzkräfte haben am Montag kurz vor 11 Uhr für Aufsehen auf der Südstraße in Hohenstein-Ernstthal gesorgt. Laut Augenzeugen waren drei Einsatzfahrzeuge und mehrere zivile Fahrzeuge vor Ort, um einen Hauseingang zu stürmen. Schnell machten Gerüchte die Runde. So hieß es, es habe sich um ein Sondereinsatzkommando...