Vollsperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal

Nach Ostern wird die Dresdner Straße in Höhe der Hausnummern 95c/95d voll gesperrt. Was ist der Grund?

Autofahrer müssen sich in Hohenstein-Ernstthal nach Ostern auf eine Vollsperrung auf der Dresdner Straße (S 245) einstellen. In Höhe der Hausnummern 95c/95d ist die Staatsstraße im Zweitraum vom 22. bis zum 25. Aprill komplett dicht. Grund dafür sind Ausbesserungsarbeiten an zwei Straßenquerungen. Diese Baumaßnahme sollte ursprünglich...