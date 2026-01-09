Vollsperrung nach Unfall mit Linienbus in Bernsdorf

Ein Pkw hat am Freitag einen Linienbus gestreift.

Ein Unfall hat am frühen Freitagnachmittag zu einer Vollsperrung in Bernsdorf geführt. Gegen 14 Uhr war ein Pkw von der Agrarstraße auf die Hauptstraße gefahren und hatte dabei einen vorfahrtberechtigten Bus übersehen. Nach Augenzeugenberichten wurde der Bus daraufhin auf voller Länge gestreift. Die Hauptstraße musste kurzzeitig voll...