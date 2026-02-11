Vom Gast zum Kellner: Was Thomas Wunderlich mit dem Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal verbindet

Zu Ostern wird das Berggasthaus nach umfassender Sanierung wiedereröffnet. Die „Freie Presse“ will wissen was die Leser mit dem Haus verbindet. Heute der einstige Aushilfskellner Thomas Wunderlich.

Thomas Wunderlich (82 Jahre) ist in der Nähe des Berggasthauses groß geworden. Und so kennt er die regelmäßigen Besuche in der Gaststätte schon aus seiner Kindheit. Einmal in der Woche kehrte die Familie dort ein. Der Vater trank sein helles Bier, die Mutter bevorzugte dunkles Bier. Fürs Kind gab es Limonade. „Eine Speisekarte gab es...