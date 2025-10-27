Vom Schlossgemach ins Wohnzimmer: Vortrag zu Wandteppichen in Hohenstein-Ernstthal

Von Prunk bis zu Volkstümlichkeit: Karin Thönnissen führt am Mittwoch im Textil- und Rennsportmuseum durch die Geschichte textiler Wandbehänge.

Ein Vortrag über Wandteppiche im Wandel der Zeiten ist am Mittwoch im Textil- und Rennsportmuseum zu erleben. Unter dem Motto „Röhrender Hirsch, Sandmann und Co.“ spricht Karin Thönnissen über die Entwicklung textiler Wandbehänge. Diese waren einst kostbare Wanddekorationen in Burgen, Schlössern und Kirchen. Später eroberten sie die...