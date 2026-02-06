MENÜ
„Märchenschneiderin“ Nicole Schramm hat schon rund 200 Kleider genäht.
„Märchenschneiderin“ Nicole Schramm hat schon rund 200 Kleider genäht.
Hohenstein-Ernstthal
Von bunt bis düster: Die Märchenschneiderin hat neue Pläne im Waldenburger Schloss
Von Markus Pfeifer
Mit dem Fantasy-Ball sorgte Nicole Schramm aus dem Callenberger Ortsteil Reichenbach im Herbst für eine gelungene Veranstaltungsidee in Waldenburg. Die soll nun ausgebaut werden.

Mit 100 aufwendig und glamourös kostümierten Gästen hatten Nicole Schramm und ihre Mitstreiter vor reichlich drei Monaten im Waldenburger Schloss die Premiere des Fantasy-Balls gefeiert. Fast auf den Tag ein Jahr später, am 31. Oktober 2026, soll es wieder besondere Besucher geben, die diesmal allerdings düsterer erscheinen dürften. Denn...
