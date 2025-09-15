Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor 25 Jahren hat Johannes Reichert die „Ballonfahrten Reichert“ gegründet. Inzwischen hat er etwa 6000 Passagieren die Welt von oben gezeigt.
Vor 25 Jahren hat Johannes Reichert die „Ballonfahrten Reichert“ gegründet. Inzwischen hat er etwa 6000 Passagieren die Welt von oben gezeigt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Von der blinden Frau bis hin zu Weltkriegs- Kampfpilot: 25 Jahre Ballonfahrten in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Johannes Reichert mit seinen Ballonfahrten startete, wollte er vor allem Bauleuten und Bauherren einen besonderen Service bieten. Wer steigt tatsächlich auf?

Von der blinden Passagierin bis zum Kriegsveteranen. Die unterschiedlichsten Menschen sind bereits mit Johannes Reichert auf Ballonfahrt gegangen. Dabei gibt es den Klassiker, wie Reichert verrät: „Am häufigsten werden Ballonfahrten zu Jubiläen verschenkt. Was will man heutzutage auch noch schenken.“ Seit der Gründung des Unternehmens vor...
