Von der Schulbank an die Werkbank: Sachsenring-Oberschule kooperiert mit regionalen Firmen

An der Sachsenring-Oberschule sollen Schüler künftig ihren Traumberuf noch einfacher finden. Dafür arbeitet man jetzt enger mit Firmen zusammen.

Acht Tage hat der 15-jährige Finn Rabe aus Hohenstein-Ernstthal an der Werkbank gearbeitet, statt die Schulbank zu drücken. Er hat Teile abgeklebt, um sie für die Beschichtung vorzubereiten und er hat im Labor mitgearbeitet. Der Zehntklässler an der Sachsenring-Oberschule hat ein Praktikum bei der ACPS Automotive GmbH in St. Egidien...