Daniel Martin kümmert sich bei der B2BA-Hofweihnacht um die Zubereitung der „gezupften Ente“.
Daniel Martin kümmert sich bei der B2BA-Hofweihnacht um die Zubereitung der „gezupften Ente".
Fred Starflinger bietet am Stand der Partnerstadt Burghausen Leberkäs im Glas an.
Fred Starflinger bietet am Stand der Partnerstadt Burghausen Leberkäs im Glas an.
Thomas Müller und Angela Müller-Riegel haben 49 Sorten Fruchtaufstrich. Neu im Sortiment ist die weiße Schokolade mit Erdbeeren und Berberitze (rechts).
Thomas Müller und Angela Müller-Riegel haben 49 Sorten Fruchtaufstrich. Neu im Sortiment ist die weiße Schokolade mit Erdbeeren und Berberitze (rechts).
Hohenstein-Ernstthal
Von gezupfter Ente bis Leberkäs im Glas: Kulinarische Highlights auf Westsachsens Weihnachtsmärkten
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Auf den Weihnachtsmärkten in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein konnten Besucher nicht nur Klassiker wie Glühwein und Roster genießen. Welche außergewöhnlichen Gaumenfreuden gab es zu entdecken?

Die Weihnachtsmärkte in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein haben am Wochenende mit Lichterglanz, Musik und viel Drumherum von Modellbahn bis Märchenstunde Hunderte Besucher angelockt. Doch was wäre all das ohne den Duft nach Glühwein und Roster, ohne Krapfen und kandierte Früchte. Das und noch viel mehr gab es an den unzähligen Ständen....
