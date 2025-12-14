Von gezupfter Ente bis Leberkäs im Glas: Kulinarische Highlights auf Westsachsens Weihnachtsmärkten

Auf den Weihnachtsmärkten in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein konnten Besucher nicht nur Klassiker wie Glühwein und Roster genießen. Welche außergewöhnlichen Gaumenfreuden gab es zu entdecken?

Die Weihnachtsmärkte in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein haben am Wochenende mit Lichterglanz, Musik und viel Drumherum von Modellbahn bis Märchenstunde Hunderte Besucher angelockt. Doch was wäre all das ohne den Duft nach Glühwein und Roster, ohne Krapfen und kandierte Früchte. Das und noch viel mehr gab es an den unzähligen Ständen....