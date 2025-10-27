Von Hahnentritt bis Riesenschal: Modeabend in Hohenstein-Ernstthal präsentiert Wintertrends

Bei einer Modenschau in kleinem Rahmen hat Marion Günzel, Inhaberin der Modeboutique „Chestin“, die aktuellen Trends gezeigt. Funktioniert das auf einer wenig belebten Einkaufsstraße?

Die Modeboutique „Chestin“ auf der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal war am Freitag auch nach Geschäftsschluss noch voll beleuchtet. Drinnen saßen Kundinnen dicht an dicht. Ein Buffett war aufgebaut und es herrschte emsige Geschäftigkeit. Doch Passanten konnten sich nur die Nase an der Scheibe plattdrücken, denn der rappelvolle...