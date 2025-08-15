Von Lampionumzug bis Lasershow: Die Miniwelt in Lichtenstein öffnet Samstagnacht ihre Tore

Am Samstag erscheinen der Taj Mahal, die Oper in Sydney oder die Frauenkirche in Lichtenstein mal in einem anderen Licht.

Die Miniwelt in Lichtenstein ermöglicht am Samstagabend einen nächtlichen Besuch der Ausstellung. Bei der Veranstaltung „Miniwelt bei Nacht“ werden die Modelle von bekannten Bauwerken wie dem Eiffelturm oder der Basilius-Kathedrale (im Bild) ab 19 Uhr bunt angestrahlt. Während Besucher die über 100 Monumente in einem anderen Licht erleben...