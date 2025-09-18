Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bernhard Knobloch, Jens Pflug und Mirela Walla (v. l.) sind das Muggefugg-Trio.
Bernhard Knobloch, Jens Pflug und Mirela Walla (v. l.) sind das Muggefugg-Trio. Bild: August-Horch-Museum
Hohenstein-Ernstthal
Von Swing bis Filmmusik: Muggefugg-Trio beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Rathauskonzert bietet die kleine Besetzung der Muggefugg Symphoniker eine große musikalische Bandbreite.

Eine musikalische Vielfalt von Standards des Swing, Jazzimprovisationen, Musette-Walzer, Samba, Bossa Nova, Canzone und Filmmusik bis zu Tangos und Popsongs ist am Mittwoch, 24. September, beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast bei der Konzertreihe ist das Muggefugg-Trio mit seinem Programm „Von Berlin nach New York“....
