Von Swing bis Filmmusik: Muggefugg-Trio beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Beim Rathauskonzert bietet die kleine Besetzung der Muggefugg Symphoniker eine große musikalische Bandbreite.
Eine musikalische Vielfalt von Standards des Swing, Jazzimprovisationen, Musette-Walzer, Samba, Bossa Nova, Canzone und Filmmusik bis zu Tangos und Popsongs ist am Mittwoch, 24. September, beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast bei der Konzertreihe ist das Muggefugg-Trio mit seinem Programm „Von Berlin nach New York“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.