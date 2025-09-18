Von Swing bis Filmmusik: Muggefugg-Trio beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal

Beim Rathauskonzert bietet die kleine Besetzung der Muggefugg Symphoniker eine große musikalische Bandbreite.

Eine musikalische Vielfalt von Standards des Swing, Jazzimprovisationen, Musette-Walzer, Samba, Bossa Nova, Canzone und Filmmusik bis zu Tangos und Popsongs ist am Mittwoch, 24. September, beim Rathauskonzert in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast bei der Konzertreihe ist das Muggefugg-Trio mit seinem Programm „Von Berlin nach New York“....