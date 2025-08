Vor 100 Jahre wurde in Hohenstein-Ernstthal die Grundlage für den Sachsenring geschaffen

Motorsportfans wollen am Donnerstag an bedeutsamer Stelle an eine Vereinsgründung vor 100 Jahren erinnern, die wichtig für den Sachsenring war.

Bis zum 100. Jubiläum des ersten Rennens auf dem späteren Sachsenring sind noch zwei Jahre Zeit. Denn das Badberg-Vierecks-Rennen erlebte seine Premiere 1927. Doch ohne eine Ereignis zwei Jahre zuvor wäre das nicht möglich gewesen. Deshalb soll nun eine kleine Gedenkveranstaltung an die Gründung des Motorradfahrerclubs Hohenstein-Ernstthal...