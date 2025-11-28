Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen solchen Schlagring hatte der Angeklagte in der Schublade in seinem Imbiss aufbewahrt, die verbotene Waffe wurde zufällig entdeckt.
Einen solchen Schlagring hatte der Angeklagte in der Schublade in seinem Imbiss aufbewahrt, die verbotene Waffe wurde zufällig entdeckt. Bild: imago stock&people
Einen solchen Schlagring hatte der Angeklagte in der Schublade in seinem Imbiss aufbewahrt, die verbotene Waffe wurde zufällig entdeckt.
Einen solchen Schlagring hatte der Angeklagte in der Schublade in seinem Imbiss aufbewahrt, die verbotene Waffe wurde zufällig entdeckt. Bild: imago stock&people
Hohenstein-Ernstthal
Vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: Ein Schlagring, drei Geschichten
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe musste sich ein ehemaliger Imbissbesitzer aus Meerane verantworten. Er gab drei Varianten zum Besten, wie er an den Schlagring gekommen sei. Das hätte er sich sparen können.

Es war ein Zufallsfund: Im Februar dieses Jahres veranstaltete der Zoll eine Razzia in einem Imbiss in der Innenstadt von Meerane, es ging um mögliche Schwarzarbeit. Dabei entdeckten die Fahnder in einer Schublade einen Schlagring, verborgen hinter allerlei Briefen. Wegen Besitzes einer verbotenen Waffe musste sich deshalb der damalige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
13.11.2025
3 min.
Mann über Diebstahl von 24 Red-Bull-Dosen in Hohenstein-Ernstthal: „War doch im Angebot“
Der Angeklagte räumte den Diebstahl von insgesamt 24 Dosen des Energy-Drinks ein.
Ein 33-Jähriger ist im Kaufland beim Diebstahl erwischt worden. Vor dem Hohenstein-Ernstthaler Amtsgericht nennt er dafür eine skurrile Begründung nach der anderen.
Bernd Appel
04.11.2025
3 min.
Prozess um Nazi-Parole vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: „Seit Höcke weiß jeder, dass das strafbar ist“
Richter Peter Schubert fällte im kurzen Prozess ein klares Urteil.
Ein Glauchauer sollte wegen Verwendung eines verbotenen SA-Spruchs 2000 Euro zahlen. Er legte Einspruch ein – was sich als gute Idee erwies.
Bernd Appel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
Mehr Artikel