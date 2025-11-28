Vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: Ein Schlagring, drei Geschichten

Wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe musste sich ein ehemaliger Imbissbesitzer aus Meerane verantworten. Er gab drei Varianten zum Besten, wie er an den Schlagring gekommen sei. Das hätte er sich sparen können.

Es war ein Zufallsfund: Im Februar dieses Jahres veranstaltete der Zoll eine Razzia in einem Imbiss in der Innenstadt von Meerane, es ging um mögliche Schwarzarbeit. Dabei entdeckten die Fahnder in einer Schublade einen Schlagring, verborgen hinter allerlei Briefen. Wegen Besitzes einer verbotenen Waffe musste sich deshalb der damalige...