Vor dem Straßenbau in Lichtenstein: Bereits abgeholzte Linden sprießen ein letztes Mal

35 alte Bäume mussten im April in der Bebelstraße weichen – angeblich hatten sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Doch die Baumstümpfe zeigen hohe Vitalität. Der Baustart hat sich unterdessen verschoben.

Eigentlich sollte am Dienstag der grundhafte Ausbau der August-Bebel-Straße in Lichtenstein beginnen, der Lichtensteiner Stadtrat hatte den Auftrag auf seiner jüngsten Sitzung an die Firma Arlt aus Frohburg vergeben. Doch noch tut sich nichts, der Verkehr rumpelt weiter über das marode Pflaster. Auf Anfrage erklärt Mario Hößler als...