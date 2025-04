Vorbereitungen in der Oberlungwitzer „Tanzfabrik“ laufen auch Hochtouren

Vier ganz unterschiedliche Veranstaltungen steigen am Freitag und Samstag in einer leer stehenden Fabrik in Oberlungwitz. Viele Ideen kamen noch neu dazu. Für Senioren gibt es ein Extra.

Die „Tanzfabrik" im markanten Tauscher-Gebäude an der Hofer Straße hat schon für viel Gesprächsstoff in Oberlungwtitz gesorgt. Am Freitag können zuerst die Senioren tanzen. Knapp 200 Karten wurden im Vorfeld reserviert. Für bis zu 250 Gäste wird die ganze Sache vorbereitet. „Es sollen ja alle einen Sitzplatz haben. Außerdem gibt es...