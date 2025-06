Vortrag: Die Historie des Karl-May-Hauses in Hohenstein-Ernstthal

Museumsleiter Marian Bertz lässt zum 40-jährigen Bestehen die Geschichte des Karl-May-Hauses aufleben.

Ein Vortrag „Zum 40. Jubiläum des Karl-May-Hauses – einer Perle des Erzgebirges“ ist am Freitag in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Museumsleiter Marian Bertz gibt einen Überblick von der ersten Erwähnung des Hauses im 17. Jahrhundert bis heute. Seit 1980 steht das Haus, in dem 1842 der Abenteuerschriftsteller Karl May geboren wurde,...