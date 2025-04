Vortrag zu fast vergessenem Schriftsteller aus Hohenstein-Ernstthal

In seiner Geburtsstadt Hohenstein-Ernstthal ist der Schriftsteller Georg Arthur Oedemann kaum noch bekannt. Mathias Brunner hat zu ihm recherchiert. Ausgangspunkt war ein Buch zum hiesigen Bergbau.

Der in Hohenstein-Ernstthal geborene Schriftsteller Georg Arthur Oedemann (1901–1997) steht im Mittelpunkt eines Vortrages in der Karl-May-Begegnungsstätte. Interessant daran sind nicht nur die Informationen zu Leben und Wirken Oedemanns, sondern auch die Geschichte, wie der Referent Mathias Brunner aus Oelsnitz an den Buchnachlass des...