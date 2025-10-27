Warum heißen die neuen Callenberger Feuerwehrautos Leonora und Charlotte?

Zwei neue Löschfahrzeuge im Wert von 974.000 Euro sind beim Jubiläum in Dienst gestellt worden.

Beim 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Langenchursdorf sind am Wochenende zwei neue Löschfahrzeuge „LF 20“ im Beisein von über 300 Besuchern in Dienst gestellt worden. 974.000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert. Was auffällt, sind Frauennamen nebst weiblicher Figur am Fahrerhaus. Bürgermeister Daniel Röthig erklärt, was es damit...