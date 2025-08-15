Warum wird es schon am Sonntag vor der DTM laut auf dem Sachsenring?

Hohenstein-Ernstthal
Abseits der Rennwochenenden soll vom Sachsenring eigentlich kein Lärm ausgehen. Am Sonntag wird es dennoch laut. Ist das rechtens?
Die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) findet in diesem Jahr vom 22. bis 24. August auf dem Sachsenring statt. Laut wird es schon eine Woche vorher: Am Sonntag bereiten sich Teams und Fahrer bei einem Testtag auf das Rennwochenende vor. Die Tests finden von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr statt. Der Tag ist als einer der zehn offiziell...
