„Was die Frauen mit ihren Fahrrädern machen, geht Sie überhaupt nichts an“: Streit in Hohenstein-Ernstthaler Keller eskaliert

Ein Rentner soll so in Rage geraten sein, dass er einer Mutter und ihrer Tochter offenbar an den Hals ging. Jetzt trafen sich die damaligen Nachbarn vor Gericht wieder.

Auf sein letztes Wort verzichtet der Angeklagte – es könnte ihm sonst wieder als Beleidigung ausgelegt werden, mutmaßt der Rentner am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal. Überhaupt kann der Mann nicht nachvollziehen, warum ihm hier der Prozess gemacht wird. Immer wieder schüttelt er den Kopf oder grinst, wenn Zeugen über das...