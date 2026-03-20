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Der Stadtrat hat sich für den Erwerb des Landwarenhauses ausgesprochen.
Der Stadtrat hat sich für den Erwerb des Landwarenhauses ausgesprochen. Foto: Andreas Kretschel
Der Stadtrat hat sich für den Erwerb des Landwarenhauses ausgesprochen.
Der Stadtrat hat sich für den Erwerb des Landwarenhauses ausgesprochen. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Was wird aus dem ehemaligen Landwarenhaus Wüstenbrand?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
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Der Hohenstein-Ernstthaler Stadtrat hat sich für den Kauf des maroden Gebäudes ausgesprochen, welches direkt an die Kita-Zufahrt grenzt.

Die Mitglieder des Stadtrates haben sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für den Kauf des sogenannten „Landwarenhauses“ in Wüstenbrand ausgesprochen. Damit kann die Stadt das marode Gebäude erwerben. Der Kaufpreis in Höhe von 28.962,93 Euro entspricht den noch offenen Forderungen gegenüber dem Verkäufer. Auf diese Forderungen...
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