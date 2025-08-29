Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Voraussichtlich noch im September beginnt der Abriss der Dresdner Straße 36.
Voraussichtlich noch im September beginnt der Abriss der Dresdner Straße 36. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wegen Abriss an der Dresdner Straße: Straßensperrung in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Die Dresdner Straße 36 ist in privater Hand. Dennoch hat Oberbürgermeister Lars Kluge jetzt per Eilentscheidung Geld für den Abriss der Immobilie freigegeben.

Eine Vollsperrung der Dresdner Straße steht voraussichtlich noch im September an. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Breiten Straße und der Schulstraße. Hintergrund ist der geplante Abriss der Dresdner Straße 36. Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz. Allerdings hat Oberbürgermeister Lars Kluge in der jüngsten Stadtratsitzung...
