Wegen „Sportmilliarde“: Unerwarteter Startschuss für die Jahnturnhalle Wüstenbrand

Die Sanierung der Wüstenbrander Turnhalle steht schon länger auf der Agenda. Nun musste der Stadtrat aber schneller entscheiden, als ursprünglich erwartet.

Die Sanierung und ein Anbau für die Jahnturnhalle in Wüstenbrand stand überraschend bei der jüngsten Stadtratssitzung auf dem Programm. Thema ist das Gebäude schon länger. Doch das Vorhaben sollte mittelfristig angegangen werden, also nach Abschluss einer Reihe großer Bauprojekte wie Berggasthaus, Pfaffenbergturnhalle und...