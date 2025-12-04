Weihnachtliches Treiben rund um Hohenstein-Ernstthal

Nicht nur in Städten wird es an den Adventswochenenden heimelig. Auch auf den Dörfern gibt es lohnende Veranstaltungen.

Zwei weihnachtliche Veranstaltungen locken Besucher am Samstag auf die Dörfer nahe Hohenstein-Ernstthal. In Bernsdorf gibt es ab 14 Uhr einen Weihnachtsmarkt in der Naherholung. Geboten werden dort ein Kinderprogramm, Hutzenstube, Heimatstube und ein Flohmarkt. Es gibt Auftritte von Posaunenchor und Tanzmädels. Der Kirchenchor lädt zum...