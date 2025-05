Weiterer Fahrzeug-Diebstahl in Lichtenstein mit dem selben Muster: Nach Cross-Camper wird Ford-Transporter gestohlen

Der rund 30.000 Euro teure Wagen wurde am Montagvormittag an der Schlossallee gestohlen. Zuvor besorgten sich der oder die Täter die Schlüssel. Was bisher bekannt ist.

Parallelen beobachtet die Polizei bei Fahrzeug-Diebstählen in Lichtenstein und der näheren Umgebung. Am Montag wurde zwischen 8 und 11 Uhr ein Ford-Transporter entwendet. Der Wert des Wagens: rund 30.000 Euro. Der oder die Täter konnten sich die Schlüssel des Transporters aus einer Einrichtung an der Schlossallee besorgen und mit ihm...