MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schlagloch in der Paul-Zierold-Straße: Der Bauhof schafft es allein nicht, die vielen Schäden auszubessern.
Schlagloch in der Paul-Zierold-Straße: Der Bauhof schafft es allein nicht, die vielen Schäden auszubessern. Foto: Andreas Kretschel
Schlagloch in der Paul-Zierold-Straße: Der Bauhof schafft es allein nicht, die vielen Schäden auszubessern.
Schlagloch in der Paul-Zierold-Straße: Der Bauhof schafft es allein nicht, die vielen Schäden auszubessern. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wie Lichtenstein das Schlagloch-Flicken finanzieren will
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hat den Auftrag zur Ausbesserung von Straßenschäden an ein Unternehmen aus Bernsdorf vergeben. Zur geplanten Kostendeckung gab es Nachfragen.

An einigen Stellen muss man um die Schlaglöcher Slalom fahren: Der letzte Winter hat üble Spuren auch auf Lichtensteins Straßen hinterlassen; durch den häufigen Wechsel von Frost und Tauwetter und längere Kahlfrostperioden sind die Schäden schlimmer als sonst, wie jeder Kraftfahrer bestätigen kann. Hinzu kommt nach Auskunft der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:05 Uhr
2 min.
Neuer "Spider-Man": Trailer zeigt Neuanfang des Superhelden
Beide wieder dabei: Tom Holland und Zendaya. (Archivbild)
Nach dem Ende des letzten "Spider-Man"-Abenteuers muss Peter Parker nicht nur wie üblich gegen Schurken kämpfen - er hat auch einiges zu verarbeiten. Ein erster Trailer gibt Einblicke.
14:10 Uhr
2 min.
Hochschule Zwickau präsentiert Technikum und neuen Studiengang
Impression vom Hochschulinfotag 2025.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau öffnet ihre Türen für Studieninteressierte. Führungen und Vorträge bieten vielseitige Informationen. Auf dem Campus Scheffelstraße gibt es Spannendes zu entdecken. Welches neue Studienangebot sorgt für Gesprächsstoff?
Babette Philipp
11.03.2026
4 min.
Tempo 30 in Kuhschnappel: Enttäuschte Eltern fordern Ausweitung
Nach wie vor hoffen zahlreiche Eltern und Kinder in Kuhschnappel auf eine umfassende Tempo-30-Zone. Einige von ihnen trafen sich nahe der Bushaltestelle „Süßmosterei“ mit der „Freien Presse“.
Neuerdings gilt im Ort zumindest ein bisschen Tempo 30 – doch vielen ist das zu wenig. In Kuhschnappel und St. Egidien herrscht Unverständnis über das Vorgehen der Lichtensteiner Stadtverwaltung.
Bernd Appel
03.02.2026
2 min.
Lichtensteiner Feuerwehr soll neues Fahrzeug bekommen
Lichtensteiner Feuerwehr im Einsatz (2.v.r. Stadtwehrleiter René Klein). Ein neues Fahrzeug kann jetzt bestellt werden.
Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die Aufträge vergeben. Bis die neue Technik kommt, dauert es jedoch noch eine ganze Weile. Und sie wird deutlich teurer als geplant.
Bernd Appel
17.03.2026
4 min.
Neues Fitnessstudio in ehemaliger Müller-Drogerie: Eröffnung zwischen Meisterdruck und Trauer in Limbach-Oberfrohna
Chef Willi Kühn am neuen Standort des Fitnessclub 21 im Stadthaus in Limbach-Oberfrohna..
Umbau in nur 67 Tagen: Um die 50 neue Geräte auf zwei Stockwerken samt Sauna gibt es mitten in Limbach. Am Samstag findet die offizielle Eröffnung mit einer Rabatt- sowie einer Spendenaktion statt.
Jonas Patzwaldt
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel