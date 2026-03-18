Wie Lichtenstein das Schlagloch-Flicken finanzieren will

Hohenstein-Ernstthal
Der Stadtrat hat den Auftrag zur Ausbesserung von Straßenschäden an ein Unternehmen aus Bernsdorf vergeben. Zur geplanten Kostendeckung gab es Nachfragen.
An einigen Stellen muss man um die Schlaglöcher Slalom fahren: Der letzte Winter hat üble Spuren auch auf Lichtensteins Straßen hinterlassen; durch den häufigen Wechsel von Frost und Tauwetter und längere Kahlfrostperioden sind die Schäden schlimmer als sonst, wie jeder Kraftfahrer bestätigen kann. Hinzu kommt nach Auskunft der...
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