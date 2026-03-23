Wie Lichtensteins neues Bad vor Hochwasser geschützt werden soll

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Durch Arbeitseinsätze des Fördervereins und zuletzt durch eine Fachfirma wurden etliche Bäume und Sträucher im alten Badgelände entfernt. Doch ein echter Baubeginn ist nicht in Sicht.
Durch Arbeitseinsätze des Fördervereins und zuletzt durch eine Fachfirma wurden etliche Bäume und Sträucher im alten Badgelände entfernt. Doch ein echter Baubeginn ist nicht in Sicht. Foto: Andreas Kretschel
Im Januar hatte die Crimmitschauer Firma Lampert im Gelände zahlreiche Bäume gefällt. Diese Arbeiten waren „förderunschädlich“.
Im Januar hatte die Crimmitschauer Firma Lampert im Gelände zahlreiche Bäume gefällt. Diese Arbeiten waren „förderunschädlich“. Foto: Andreas Kretschel
Das Lichtensteiner Stadtbad in seiner letzten Saison Ende Juli 2002. Kurz darauf wurde es vom Hochwasser überflutet.
Das Lichtensteiner Stadtbad in seiner letzten Saison Ende Juli 2002. Kurz darauf wurde es vom Hochwasser überflutet. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Durch Arbeitseinsätze des Fördervereins und zuletzt durch eine Fachfirma wurden etliche Bäume und Sträucher im alten Badgelände entfernt. Doch ein echter Baubeginn ist nicht in Sicht.
Durch Arbeitseinsätze des Fördervereins und zuletzt durch eine Fachfirma wurden etliche Bäume und Sträucher im alten Badgelände entfernt. Doch ein echter Baubeginn ist nicht in Sicht. Foto: Andreas Kretschel
Im Januar hatte die Crimmitschauer Firma Lampert im Gelände zahlreiche Bäume gefällt. Diese Arbeiten waren „förderunschädlich“.
Im Januar hatte die Crimmitschauer Firma Lampert im Gelände zahlreiche Bäume gefällt. Diese Arbeiten waren „förderunschädlich“. Foto: Andreas Kretschel
Das Lichtensteiner Stadtbad in seiner letzten Saison Ende Juli 2002. Kurz darauf wurde es vom Hochwasser überflutet.
Das Lichtensteiner Stadtbad in seiner letzten Saison Ende Juli 2002. Kurz darauf wurde es vom Hochwasser überflutet. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Wie Lichtensteins neues Bad vor Hochwasser geschützt werden soll
Redakteur
Von Bernd Appel
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Das frühere Lichtensteiner Stadtbad wurde 2002 von Wasser und Schlamm überflutet. Ein gewisses Hochwasser-Risiko bestehe weiterhin, heißt es in den Plänen für das Naturbad. Es soll jedoch minimiert werden.

Durch das August-Hochwasser 2002 wurden zahlreiche sächsische Freibäder in Schlamm-Kloaken verwandelt, die meisten konnten trotzdem in der nächsten Saison wieder ihre Pforten öffnen. Nicht so das Lichtensteiner Stadtbad: Alle Hoffnungen auf schnelle Wiederherstellung zerschlugen sich, erst ein Vierteljahrhundert später soll das Gelände nun...
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