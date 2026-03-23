Wie Lichtensteins neues Bad vor Hochwasser geschützt werden soll

Das frühere Lichtensteiner Stadtbad wurde 2002 von Wasser und Schlamm überflutet. Ein gewisses Hochwasser-Risiko bestehe weiterhin, heißt es in den Plänen für das Naturbad. Es soll jedoch minimiert werden.

Durch das August-Hochwasser 2002 wurden zahlreiche sächsische Freibäder in Schlamm-Kloaken verwandelt, die meisten konnten trotzdem in der nächsten Saison wieder ihre Pforten öffnen. Nicht so das Lichtensteiner Stadtbad: Alle Hoffnungen auf schnelle Wiederherstellung zerschlugen sich, erst ein Vierteljahrhundert später soll das Gelände nun... Durch das August-Hochwasser 2002 wurden zahlreiche sächsische Freibäder in Schlamm-Kloaken verwandelt, die meisten konnten trotzdem in der nächsten Saison wieder ihre Pforten öffnen. Nicht so das Lichtensteiner Stadtbad: Alle Hoffnungen auf schnelle Wiederherstellung zerschlugen sich, erst ein Vierteljahrhundert später soll das Gelände nun...