Wie Lichtensteins neues Bad vor Hochwasser geschützt werden soll

Hohenstein-Ernstthal
Das frühere Lichtensteiner Stadtbad wurde 2002 von Wasser und Schlamm überflutet. Ein gewisses Hochwasser-Risiko bestehe weiterhin, heißt es in den Plänen für das Naturbad. Es soll jedoch minimiert werden.
Durch das August-Hochwasser 2002 wurden zahlreiche sächsische Freibäder in Schlamm-Kloaken verwandelt, die meisten konnten trotzdem in der nächsten Saison wieder ihre Pforten öffnen. Nicht so das Lichtensteiner Stadtbad: Alle Hoffnungen auf schnelle Wiederherstellung zerschlugen sich, erst ein Vierteljahrhundert später soll das Gelände nun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.