Bild: Sandra Butscheike
Hohenstein-Ernstthal
Wintermärchen in Hohenstein-Ernstthal: Spektakuläre Reise in den hohen Norden
Von Babette Philipp
Eine Reise in die Welt der Nordlichter steht bevor. Am Donnerstag in der Kleinen Galerie: Bilder, Gedichte und Geschichten. Was macht den Zauber der Region aus?

In eisige Gefilde geht es am Donnerstag bei einem Reisebericht in der „Kleinen Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal. Dazu lädt der Förderverein zum Galerieabend in die Einrichtung am Altmarkt 14 ein. Dort geht es ab 19 Uhr in „Nördlich des Polarkreises – Ein Wintermärchen bei minus 30 Grad Celsius“ um ungewöhnliche Erlebnisse inmitten...
