„Wir kriegen das jetzt hin“: Kuhschnappel soll doch noch Tempo 30 bekommen

Die Geschwindigkeitsbegrenzung zu bestimmten Zeiten hat der Lichtensteiner Bürgermeister nach einem weiteren Ortstermin angekündigt. Im Dorf gibt es Freude, aber auch Skepsis: Es habe zu viele folgenlose Ankündigungen gegeben.

Das Thema ist Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) immerhin so wichtig, dass er die Anfrage der „Freien Presse" telefonisch aus dem Urlaub beantwortet. Es werde bald eine Anordnung für Tempo 30 im St. Egidiener Ortsteil Kuhschnappel geben, „örtlich und zeitlich beschränkt für die Schulwegsicherung", kündigt...