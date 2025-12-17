MENÜ
Bei Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal standen die Werkhallen am Mittwoch offen – zur Besichtigung.
Bei Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal standen die Werkhallen am Mittwoch offen – zur Besichtigung.
Organisiert im Auftrag des Insolvenzverwalters die Auktion: Holger Haun von der Hanseatischen Industrie-Consult.
Organisiert im Auftrag des Insolvenzverwalters die Auktion: Holger Haun von der Hanseatischen Industrie-Consult.
Unter den Hammer kommt alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch Schrauben.
Unter den Hammer kommt alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch Schrauben.
Zu den Auktionsposten gehört auch eine Leit- und Zugspindel-Drehmaschine. Hierfür wurden bereits Gebote abgegeben. Am Mittwochnachmittag stand der Preis bei 500 Euro.
Zu den Auktionsposten gehört auch eine Leit- und Zugspindel-Drehmaschine. Hierfür wurden bereits Gebote abgegeben. Am Mittwochnachmittag stand der Preis bei 500 Euro.
Jede Menge Werkbänke stehen zum Verkauf.
Jede Menge Werkbänke stehen zum Verkauf.
Hohenstein-Ernstthal
„Wir verschrotten hier ja nichts“: So lief die Besichtigung vor der Auktion bei Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende Dezember kommen die ersten Werkzeuge, Materialien und Maschinen unter den Hammer. Am Mittwoch öffnete die Insolvenzverwaltung die Werkhallen für Interessenten. Es kamen Hunderte.

Auf dem Parkplatz stehen etliche Autos mit ortsfremden Kennzeichen, aus Apolda, Bautzen und sogar aus dem Ruhrgebiet. Ein Dutzend Leute stehen in der Empfangshalle von Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal und warten darauf, starten zu können mit dem Rundgang. In den letzten Wochen und Monaten, seit die Produktion hier ruht, wirkte der...
