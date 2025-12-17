„Wir verschrotten hier ja nichts“: So lief die Besichtigung vor der Auktion bei Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal

Ende Dezember kommen die ersten Werkzeuge, Materialien und Maschinen unter den Hammer. Am Mittwoch öffnete die Insolvenzverwaltung die Werkhallen für Interessenten. Es kamen Hunderte.

Auf dem Parkplatz stehen etliche Autos mit ortsfremden Kennzeichen, aus Apolda, Bautzen und sogar aus dem Ruhrgebiet. Ein Dutzend Leute stehen in der Empfangshalle von Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal und warten darauf, starten zu können mit dem Rundgang. In den letzten Wochen und Monaten, seit die Produktion hier ruht, wirkte der...